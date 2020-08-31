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31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:08:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:17:00

Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanlığı: "Rusya'dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG güdümündeki SDG'nin Rusya'ya davet edilmesiyle ilgili, "Rusya’dan terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklama şöyle: "Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' unsurlarından oluşan bir grubun Rusya Federasyonu’na davet edilmesini ve Rus resmî makamları tarafından üst düzeyde kabul edilmesini kaygıyla karşılıyoruz.

PKK/YPG, izlediği terörist ve ayrılıkçı gündemle, fiilen kontrol ettiği alanlardaki yerel halka zulmeden, Suriye’nin toprak bütünlüğüne kasteden ve başta Türkiye olmak üzere, Suriye’nin komşularının milli güvenliğini tehdit eden bir terör örgütüdür.

Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün yanısıra komşu ülkelerin milli güvenliğine de halel getirecek ayrılıkçı gündemlere karşı durma, Astana formatında bugüne dek düzenlenen yüksek düzeyli toplantılar sonunda yapılan ortak açıklamalarda kayıt altına alınan ortak bir taahhüttür. Nitekim, Astana garantörlerinin son olarak 25 Ağustos 2020 tarihinde Cenevre’de yaptıkları toplantı sonucu yapılan ortak açıklamada da gayrımeşru oluşumların bölücü gündemlerine karşı ortak tutum beyan edilmiştir.

Rusya Federasyonu’ndan, Astana ruhuna ve Astana formatındaki toplantılarda yapılan taahhütlere uygun olarak hareket etmesini ve terör örgütü PKK/YPG iltisaklı oluşumların gündemine hizmet edecek adımlardan kaçınmasını bekliyoruz.

Bu konudaki tepkimiz, siyasi istişareler için Moskova’yı ziyaret etmekte olan Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sayın Sedat Önal başkanlığındaki heyetimiz tarafından da Rus makamlarına aktarılacaktır."

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