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03 Nisan 2024 Çarşamba 17:36:00 - Güncelleme:03 Nisan 2024 Çarşamba 17:36:00

Türk askeri gerilimin yaşandığı bölgede!

Kaynak: AA

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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görevli Türk askeri, Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde güvenliği sağlamak için devriye faaliyetlerine devam ediyor. KFOR'da Mehmetçik'le birlikte NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Mehmetçiğin Kosova ile Sırbistan arasındaki sınır bölgesinde devam eden devriye faaliyetlerine ilişkin fotoğraflar, KFOR'un sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Tüm yerel topluluklar için hareket özgürlüğü ile güvenli ve emniyetli ortam sağlamak amacıyla bölgede düzenli olarak devriyelerin sürdüğü belirtilen paylaşımda, KFOR Komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş'ın da sınır bölgesinde görevli Türk askerleriyle bir araya geldiği kaydedildi.

KFOR, DEVRİYE FAALİYETİNİ ARTIRMIŞTI

Kosova'nın kuzeyinde Mayıs-Haziran 2023'te yaşanan gerginliklerde onlarca KFOR askeri yaralanmıştı. Gerginliklerin zirvesi, 24 Eylül 2023'te bölgedeki Banjska köyünde yaşanmış, silahlı Sırp grubun, Kosova polisine saldırmasıyla başlayan ve gün boyu süren çatışmalarda 1 polis memuru ve 3 saldırgan ölmüştü.

KFOR, saldırının ardından bölgedeki varlığını ve devriye faaliyetini artırmıştı.

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca, 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden 4 bin 500'ün üzerinde uluslararası askeri personel bulunuyor.

Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor. Türkiye, KFOR'un komutasını ilk defa 10 Ekim 2023'te 1 yıllığına devralmıştı.

Etiketler : NATO KFOR Mehmetçik
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