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29 Haziran 2022 Çarşamba 11:54:00 - Güncelleme:29 Haziran 2022 Çarşamba 11:55:00

Terör örgütü PKK Sincar'da köşeye sıkıştı!

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK/PYD, Irak-Suriye sınırında köşeye sıkıştı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Tahsin Hafaci, "Sincar'ı illegal silahlı yapılardan temizleyeceğiz" ifadesinde bulundu.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Tahsin Hafaci, Musul'a bağlı Sincar'ın ordu kontrolünde bulunduğunu, orada hiçbir illegal yapının (terör örgütü PKK) bulunmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Tuğgeneral Hafaci, terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığı, oradaki son güvenlik gelişmeleri ve ilçedeki durum hakkında açıklamalarda bulundu.

"Sincar'ın güvenliğinin tamamından Ortak Operasyonlar Komutanlığı sorumlu ve görevlidir." diyen Hafaci, "Sincar meselesi bizim için önemlidir ve Sincar Anlaşması'nın uygulanmasında ısrarcıyız. Sincar'ın içinde herhangi bir illegal silahlı yapının (PKK) bulunmasına asla izin vermeyiz. Orada Irak ordusu bulunuyor ve Sincar'ın güvenliğini sağlıyor." şeklinde konuştu.

SİNCAR'DA ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Irak-Suriye sınırından PKK teröristlerinin geçişlerine dikkati çeken Iraklı general Hafaci, "Irak-Suriye sınırında kontrol sağladık ve sınır hattına beton bariyerler yerleştirerek, teröristlerin içeri sızmasını engelledik." ifadelerini kullandı.

Terör ve şiddet yorgunu Sincar'da alt yapı çalışmalarının başlaması için yerli ve yabancı şirketlerin orada çalışmaya başlayacağını kaydeden Hafaci, ilçedeki PKK terörü tarafından kapatılan devlet dairelerinin bir çoğunun yeniden açılarak çalışmaya başladığını aktardı.

Hafaci, "Sincar anlaşmasının uygulanması için merkezi yönetimle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki iş birliği sürüyor. Sincar'ı illegal silahlı yapılardan temizleyeceğiz ve bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

- "SİNCAR HALKINDAN OLMAYANLARIN (PKK) İLÇEDEN ÇIKMASI LAZIM"

Irak Meclisi Milletvekili ve eski Sincar Kaymakamı Mahma Halil ise, Sincar'daki güvenlik durumunda gerginlik yaşandığını ifade ederek, "Sincar'da defalarca göç yaşandı. Hükümet, Sincar'da yok, bulunmuyor. Sincar'da yabancılar (PKK) bulunuyor, silahlı gruplar ve kontrolsüz silah bulunuyor. Bu da güvenlik durumunda gerginliğe yol açtı." dedi.

Sincar'daki durumun yerinde izlenmesini ve oradaki gençlerin derdini dinlemek için uluslararası gözetime tabii bir parlamento heyeti kurulmasını istediklerini söyleyen Halil, "Oradaki yabancıların ve Sincar halkından olmayanların (PKK) felakete uğrayan ilçeden çıkması lazım." yorumunda bulundu.

- SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı.

Irak merkezi yönetimi anlaşma kapsamında Kasım 2020'de Sincar'a federal polise bağlı iki tugay göndermişti.

Etiketler : Sincar HAFACİ PKK OPERASYON
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