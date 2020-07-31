31 Temmuz 2020 Cuma 19:48:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2020 Cuma 19:48:00
Son başvuru tarihi 10 Ağustos'a kadar uzatıldı
Bakan Kasapoğlu, Gençlik Projeleri Destek Programı proje destek çağrısının son başvuru tarihinin 10 Ağustos'a uzatıldığını bildirdi.
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