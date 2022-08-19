Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" sözleri yer aldı.
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/IOoJUsOLsD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 19, 2022
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