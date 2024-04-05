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05 Nisan 2024 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 11:15:00

PKK'dan CHP'ye İstanbul tehdidi

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Terör örgütü PKK elebaşısı Mustafa Karasu, seçimlerde CHP ile yapılan işbirliğini itiraf etti. Karasu, CHP'ye ‘Aldığın oyları kendi oyun gibi görme” uyarısı yaptı.

Seçimde DEM Parti ile kirli ittifak yapan CHP, seçim sonrası zora girdi. İstanbul'da DEM Parti'nin İBB adayı olarak gösterdiği ancak hiçbir seçim çalışması yapmayan Meral Danış Beştaş, seçim gecesi CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik ''İmamoğlu bu oylar benimdir demesin sakın, aldığı oylar onun değil. Bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi" açıklamasını yaptı. Dün de terör örgütü PKK elebaşısı Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ittifak hatırlatması yaptı. Karasu, "CHP bu oyları kendi oyları olarak görmemelidir" dedi. Özgür Özel'in seçim gecesi yaptığı açıklamada bunun farkında olduğunu ifade eden örgüt elebaşısı, "Doğru tutum da budur. Herkes de biliyor ki DEM PARTİ'nin İstanbul tabanı %10 civarındadır. Bu oyların en azından yüzde 8'i İstanbul'daki demokrasi isteyen güçlerin parçası olmuştur. İmamoğlu'nun 2019'dan daha güçlü kazanmasında önemli rol oynamıştır. Bu açık görülen bir gerçekliktir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel 12 Aralık 2023'te DEM Parti eş Genel Başkanı Tülay Oruç ile görüşmüş ve 'diyalog sürecek' demişti.

Etiketler : terör örgütü pkk mustafa karasu chp istanbul özgür özel
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