Oyuncaklı tedavi

Düzce Üniversitesi öğrencileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce başlatılan "Oyuncağım Şifa Olsun" projesi çerçevesinde, bağışlamak istedikleri, harçlıklarıyla aldıkları veya el sanatları derslerinde yaptıkları oyuncakları bağış kutularında topluyor.



Yurtta kalan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri tarafından hediye paketlerine konulan oyuncaklar, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören küçük hastalara veriliyor.