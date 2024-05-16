16 Mayıs 2024 Perşembe 07:23:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 07:23:00
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı atama kararı Resmi Gazete'de
Kaynak: AA
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.
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