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16 Mayıs 2024 Perşembe 10:15:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 10:15:00

İsrail güçleri Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine baskın düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok şehir ve beldeye baskın düzenlediği bildirildi.

Filistin devlet televizyonunun haberinde, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da aralarında Nablus, Tulkerim, Tubas, Kalkilya, Eriha, Beytüllahim, Ramallah ve El-Bire'nin de bulunduğu birçok şehre baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberde de İsrail güçlerinin Tubas kentine doğu yönünden girerek şehirdeki birçok mahalleye yayıldığı ve çok sayıda eve baskın düzenlediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin Eriha kenti ile Cenin ilinin farklı yerlerine baskın yaparak, büyük çaplı arama operasyonu yürüttüğü kaydedildi.

3 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Baskın sırasında binaların üzerine çıkan keskin nişancıların hareket eden her şeye ateş etmesi sonucu 3 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı.

İsrail güçleri ayrıca Yezen Şehade adlı genci Tulkerim'in doğusundaki Anabta beldesindeki evine düzenlediği baskında gözaltına aldı.

Etiketler : israil filistin batı şeria saldırı
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