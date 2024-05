ABD seçimlerinde ilk çarpışma 27 Haziran'da

ABD'nin bilinen televizyonlarından CNN'den gelen teklif üzerine her iki aday da karşı karşıya gelme konusunda anlaştı. CNN'e dayandırılan bilgilere göre, her iki aday da, 27 Haziran'da CNN'in Atlanta'daki stüdyolarında karşı karşıya gelecek ve tartışma seyircisiz gerçekleşecek. İkinci tartışma ise, bir diğer bilinen tv kanalı olan ABC'de gerçekleşecek. ABC, programa dair detay paylaşmadı.

TRUMP'TAN BIDEN'A: SAHTEKAR

Aksam.com.tr'nin haberine göre, ABD Başkanı Biden, CNN'in davetini kabul ettiğini, X üzerinden yayınladığı şu mesaj ile açıkladı: "Sana Sesleniyorum Donald. Her zaman, her yerde seninle karşılaşmaya hazırım." Eski Başkan Trump ise: "Sahtekar Joe ile karşılaşmaya hazırım."

TARİH OLDUKÇA ERKEN

İlki 27 Haziran'da gerçekleşecek olan Başkanlık Tartışması için tarih oldukça erken. Geleneksel hale gelmiş Başkanlık Tartışmaları, genel itibariyle Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşiyor. Ardından, Kasım ayında ise seçimler gerçekleşiyor. Eski Başkan Trump, tartışmaların erken başlaması için Başkan Biden'a çağrıda bulundu. Başkan Biden'in kampanyası ise bunu kabul etti. Biden'in kampanyası, Trump'ın kampanyasının, tartışmaların ikiden fazla olması ve kalabalık alanlarda olması taleplerine sıcak bakmadı.

TRUMP'IN SUS PAYI DAVASI SONUÇLANMIŞ OLACAK

Eski Başkan Donald Trump, hakkında açılmış birçok davada yargılanıyor. Bu davalardan biri olan sus-payı ödemesi davasının, Biden ve Trump'ın karşılaşacağı ilk tarih olan 27 Haziran'da sonuçlanmış olması bekleniyor. Trump'ın bu davasının sonuçlanması durumunda, kararın, tartışmanın gidişatını mutlak suretle etkilemesi bekleniyor.

HER İKİ ADAY DA RESMİ OLARAK ADAY OLMUŞ OLMAYACAK

2024 Yılı ABD Başkanlık Seçimlerine ilişkin Cumhuriyetçi Partiden Trump'ın, Demokrat Partiden ise Biden'in aday olmasına kesin gözüyle bakıyor. Ancak resmileşmemiş durumda. İlginç olan, 27 Haziran'da gerçekleşecek olan Başkanlık Tartışmasında da her iki adayın adaylığı resmileşmemiş olacak olması. Hatta, her iki aday, başkan yardımcısı adaylarını dahi belirlememiş olabilecekler. Öte yandan, CNN tartışma programı için bazı kriterler belirledi. Bu kriterlerden biri, adayların 4 ulusal anketten yüzde 15'in üzerinde oy almış olması. Bu kriteri geçebilen sadece 2 aday var: Başkan Biden ve eski Başkan Trump. Her iki partinin diğer adayları bu kriteri aşamıyor. Sadece, Bağımsız Başkan adayı olan Robert Kennedy bu kriteri aşabilir. Kennedy'nin oy oranı yüzde 13'lerde.

YAŞ PROBLEMİ

Her iki aday da yaşları itibariyle ABD kamuoyunda endişeye neden oldu. Özellikle mevcut Başkan Biden'in yasının 81 olması ve başkanlığı tekrar kazanması durumunda 80'li yaşlarının yarısını ABD'ye Başkan olarak hizmet edecek olması ve başkanlık sürecinde sağlık sorunlarına işaret eden davranışlarda bulunması ABD kamuoyunda ciddi endişelere neden oluyor. Eski Başkan Trump'ın yaşının 77 olmasına rağmen dinç durması olumlu karşılanırken, fevri kararları endişelere neden oluyor.

ANKETLER TRUMP'TAN YANA

ABD'de kasımdaki başkanlık seçimleri için yapılan son ankete göre (Mart 2024) Başkan Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın 5 puan gerisinde kaldı. Diğer anketlerde de eski Başkan Trump, anketleri Başkan Biden'in önünde tamamlarken, azımsanmayacak bir kesim, Biden'i da Trump'i da istemediğini ifade etti.

ADAYLARIN İSRAİL POLİTİKASI

İsrail, bir yandan Filistinlilere karşı soykırım suçu işlerken, bir diğer yandan ABD seçimlerindeki etkisini sürdürmeye devam ediyor. İsrail'in ABD'deki tüm seçimlere ilişkin maddi ve lobi gücünün olduğu biliniyor. İsrail'in, ABD'de sahip olduğu bu güç ile seçim sonuçlarını etkilediği de biliniyor. Bunun bilincinde olan Başkan Adayları Biden ve Trump, İsrail'in soykırım ve zulmüne ilişkin açıklamaları, İsrail'in maddi ve lobi gücünün gölgesinde yapıyor. 2020 Seçimlerinde Natenyahu'nun Biden'a olan yakınlaşması nedeniyle Natenyahu'yu yerden yere vuran eski Başkan Trump, 2024 seçim yılında Natenyahu'ya koşulsuz desteğini açıkladı. Başkan Biden ise ABD'nin tüm imkanlarını soykırımcı İsrail'e seferber etmiş durumda. ABD kamuoyu, bu nedenle, Biden'i sert bir şekilde eleştiriyor.

KAZANAN ADAY NE YAPACAK?

2024 Kasım'daki seçim sonuçlarını etkilemesi beklenen ve öncesinde gerçekleşecek başkanlık tartışmalarının ana başlıklarından biri olması beklenen 'Başkan'ın İsrail politikası' meselesine ilişkin, adaylar uzun süredir sinyal veriyor. Her iki aday da İsrail'e sonsuz desteğini sunuyor ancak İsrail, zaman zaman mevcut başkan Biden'dan rahatsız. Biden, bu durumu, tartışma esnasında vereceği mesajlarla ve sözlerle düzeltmeyi beklerken, Trump'ın bu durumu Biden'a karşı kullanması bekleniyor.

BIDEN VE TRUMP'IN YARGILANMALARI

Hem Biden ailesi hem Trump ailesi ABD'de çok ciddi davalarla karşı karşıya. Biden ailesinin üyesi olan oğul Hunter Biden'in, başta babası Başkan Joe Biden'in Başkan Yardımcılığı gücünü kendi çıkarına kullanması, uyuşturucu ve küçük yaşta çocuklarla birlikte olmak gibi davalarla başı dertte iken; eski Başkan Trump'ın yolsuzluk ve seçim sonuçlarını değiştirmeye çalışmak gibi suçlarla başı belada. ABD hukuku karşısında, davası görülen tüm isimlerle alakalı olarak davaların nasıl sonuçlanabileceğine dair bir tahmin olmamakla birlikte, siyasetin hukuku ve dolayısı ile davaların sonuçlarını etkileyebildiğine dair birçok kanıt zaman içerisinde gün yüzüne çıktı. Başkan Biden'in oğlu Hunter Biden ile ilgili davaya, Biden'a yakın savcı bakarken, Trump ile ilgili davalarda, Trump'ın atadığı isimlerin etkili olabildiği görünüyor.

TARTIŞMADAKİ KONU BAŞLIKLARI

Biden ve Trump arasında gerçekleşen son tartışma 6 bölüme bölünmüştü. Biden ve Trump'ın geçmişi, Yüksek Yargı, Çovid19, Şehirlerde Irkçılık ve Şiddet, Seçimlerin Güvenliği ve Ekonomi. 2024 Haziran'da gerçekleşecek tartışmaya ilişkin ise hem CNN'den hem de ABC'den, konu başlıklarına veya bölümlere dair ilk yorumlar paylaşılmadı. Konu başlıkları belirlenirken, mevcut İç ve Dış Politikalar dikkate alınırken, Ekonomi ve Yerel sorunlara mutlaka değinilmesi bekleniyor. Trump'ın, daha ziyade Biden'in yaşına ve sağlığına ve savaşlara neden olması / savaşları desteklemesine vurgu yapması beklenirken; Biden'in ise Trump hukuksuzluklarına vurgu yapması bekleniyor.