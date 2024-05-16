"Mahzen-47" operasyonunun detaylarını İçişleri Bakanlığı paylaştı.

Buna göre, Hatay merkezli 7 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-47" operasyonlarında, elebaşılığını İsmail Azar ve Hamza Mutlu'nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 51 şüpheli yakalandı.

Ayrıca MASAK ve Adana SGK Sağlık Denetim Ekibiyle yapılan ortak çalışmalar sonucu organize suç örgütünün yaptığı eylemlerde, 6 bin 532 adet usulsüz olarak düzenlenmiş noter vekalet belgesinin kullanıldığı ve kamunun yaklaşık 1 milyar lira zarara uğratıldığı tespit edildi.