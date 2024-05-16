VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD seçimlerinde ilk çarpışma 27 Haziran'da
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerinin ardından pozitif seyrediyor
DEM'li Başkan'dan küstah sözler! "Türk bayrağını çöpe atarım"
CHP'li belediyede kesintili maaş isyanı! Eylem yaptılar
MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Saldırı hazırlığındaydılar
Brezilya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 150'ye çıktı
16 Mayıs 2024 Perşembe 09:45:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 09:45:00

DEM'li Başkan'dan küstah sözler! "Türk bayrağını çöpe atarım"

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

DEM'li belediyelerin bayrak hazımsızlığı CİMER'e yapılan şikayete de konu oldu. Makamındaki Türk bayrağını kaldırmak isteyen Bağlar Başkanı Leyla Ayaz'ın, kendisini uyaran personele “Bana kalsa çöpe atarım” dediği iddia edildi.

PKK'lı kadın teröristlerin anısına heykel açan DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde işçi kıyımı sürerken işlerine devam eden personele de çok ağır baskılar yapıldığı ortaya çıktı. Bağlar Belediyesi'nde DEM Partili Başkan Leyla Ayaz'ın seçilmesi sonrası 256 çalışan işten çıkarılmıştı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, bir yandan personel çıkarılırken bir yandan da işe alım yapıldığını söyledi. Yaşadığı baskıyı CİMER'e bildiren bir idari personel, terör örgütü PKK yandaşı DEM'li Belediye Başkanı Leyla Ayaz'ın misafirleri geldiğinde fotoğraf çekilirken Türk bayrağını kaldırmak istediğini aktardı.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞIYOR

Bunun yasal olmadığını söylemeleri üzerine Başkan Ayaz'ın 'Bana kalsa çöpe atarım' dediği öğrenildi. Belediyede üniversite mezunu idari personelin bezdirme politikası için temizlik işlerine verildiği belirtildi.

FİNANSÇILAR ÇÖPÇÜ OLDU

Belediye personeli, üzerlerindeki baskıyı şu sözlerle anlattı: "Sürekli baskı altındayız. 'Burası Kürdistan, Kürtçe konuşulan her yer bizim' diyorlar. Kürtçe bilmediğim için baskı yapılıyor. Beni ve birçok üniversite mezunu muhasebe, finans gibi görevlerde çalışan arkadaşlarımızı temizlik işlerine verdiler."

GECELERİ KAMERALAR KAPANIYOR

Bağlar Belediyesi'ne geceleri kim olduğu belli olmayan kişilerin geldiğini belirten belediye personeli, "Gece makam odasının girişindeki kameralar kapatılıyor. Çalışma adı altında birçok kişi girip çıkıyor" diyerek konunun incelenmesini istedi.

Etiketler : dem parti diyarbakır bağlar belediyesi leyla ayaz ercan kahraman türk bayrağı
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Dolandırıcıların hedefinde

Dolandırıcıların hedefinde
Askerden sahnelere dönüş

Askerden sahnelere dönüş
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Kitesurf sezonunu açtı

Kitesurf sezonunu açtı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX