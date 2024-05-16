DEM'li Başkan'dan küstah sözler! "Türk bayrağını çöpe atarım"

PKK'lı kadın teröristlerin anısına heykel açan DEM Partili Diyarbakır Bağlar Belediyesi'nde işçi kıyımı sürerken işlerine devam eden personele de çok ağır baskılar yapıldığı ortaya çıktı. Bağlar Belediyesi'nde DEM Partili Başkan Leyla Ayaz'ın seçilmesi sonrası 256 çalışan işten çıkarılmıştı. Hizmet İş Sendikası Başkanı Ercan Kahraman, bir yandan personel çıkarılırken bir yandan da işe alım yapıldığını söyledi. Yaşadığı baskıyı CİMER'e bildiren bir idari personel, terör örgütü PKK yandaşı DEM'li Belediye Başkanı Leyla Ayaz'ın misafirleri geldiğinde fotoğraf çekilirken Türk bayrağını kaldırmak istediğini aktardı.

CİMER'E ŞİKAYET YAĞIYOR

Bunun yasal olmadığını söylemeleri üzerine Başkan Ayaz'ın 'Bana kalsa çöpe atarım' dediği öğrenildi. Belediyede üniversite mezunu idari personelin bezdirme politikası için temizlik işlerine verildiği belirtildi.

FİNANSÇILAR ÇÖPÇÜ OLDU

Belediye personeli, üzerlerindeki baskıyı şu sözlerle anlattı: "Sürekli baskı altındayız. 'Burası Kürdistan, Kürtçe konuşulan her yer bizim' diyorlar. Kürtçe bilmediğim için baskı yapılıyor. Beni ve birçok üniversite mezunu muhasebe, finans gibi görevlerde çalışan arkadaşlarımızı temizlik işlerine verdiler."

GECELERİ KAMERALAR KAPANIYOR

Bağlar Belediyesi'ne geceleri kim olduğu belli olmayan kişilerin geldiğini belirten belediye personeli, "Gece makam odasının girişindeki kameralar kapatılıyor. Çalışma adı altında birçok kişi girip çıkıyor" diyerek konunun incelenmesini istedi.