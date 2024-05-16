CHP'li belediyede kesintili maaş isyanı! Eylem yaptılar

İzmir Bayraklı Belediyesi, mali krizde olduklarını belirterek işçi maaşlarında kesintiye gitti. Belediye çalışanları, maaşlarının eksik yatırıldığını belirterek oturma eylemi gerçekleştirdi. Maaşlarından yemek, yol ve sosyal destek ücretlerinin kesildiğini kaydeden çalışanlar, slogan attı, düdük ve ıslık çalarak oturma eylemi yaptı. Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Nihat Filiz, çalışanlarla ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Önal'ın kendilerine ciddi bir mali kriz içinde olduklarını, hizmet üretemediğini ve sadece mali konularla uğraştığını söylediğini aktardı.

Maaşları eksik yatan çalışanlar, düdük ve ıslıklarla belediyeyi protesto etti.

TÜM BELEDİYELER AYNI

Başkanın "Mali durum ne zaman düzelirse ondan sonra ödemeye başlayacağım" dediğini aktaran Filiz, "Biz İzmir'de bütün belediyeleri dolaşıyoruz. Sadece Bayraklı değil, bugün hangi belediyeye gitsek, hangi belediye başkanıyla konuşsak hepsi de bir mali krizden bahsediyor. Belediye başkanlarımız görevi devralırken buradaki mali sıkıntıyı biliyorlardı. Yani uzaydan buraya düşmediler. Çözüm üretmek zorundalar" dedi.