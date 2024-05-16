Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı S.S'nin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'da 4 kişi daha gözaltına alındı.

Açıklama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, "S.S'nin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.

#SONDURUM Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı S.S'nin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'da 3 sivil ve 1 komiser daha bu sabah gözaltına alındı. pic.twitter.com/nVmf1aAty2