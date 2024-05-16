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16 Mayıs 2024 Perşembe 07:29:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 07:29:00

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmanın gizli tanığı S.S'nin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'da 3 sivil ve 1 komiser daha bu sabah gözaltına alındı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı S.S'nin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'da 4 kişi daha gözaltına alındı.

Açıklama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, "S.S'nin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.

Etiketler : ankara cumhuriyet başsavcılığı organize suç örgütü ayhan bora kaplan soruşturma
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