Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ve 1 komiser daha gözaltına alındı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmanın gizli tanığı S.S'nin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'da 3 sivil ve 1 komiser daha bu sabah gözaltına alındı.
Açıklama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, "S.S'nin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" denildi.
#SONDURUM Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmanın gizli tanığı S.S'nin ifadeleri doğrultusunda, Ankara'da 3 sivil ve 1 komiser daha bu sabah gözaltına alındı. pic.twitter.com/nVmf1aAty2— 24 TV (@yirmidorttv) May 16, 2024
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