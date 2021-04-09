Oktay'dan İtalya Başbakanı'na sert tepki: Yakın tarihine baksın

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09 Nisan 2021 Cuma 15:58:00 - Güncelleme:09 Nisan 2021 Cuma 15:58:00

Oktay'dan İtalya Başbakanı'na sert tepki: Diktatör görmek istiyorsa yakın tarihine baksın

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Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri hakkında ise, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'deki 7 Kovid-19 aşı çalışmasında ilerleme kaydedildiğini, 3'ünün insan uygulamalarına başlandığını açıkladı.

Oktay, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri hakkında ise, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür." dedi.

Etiketler : fuat oktay cumhurbaşkanı yardımcısı italya mario draghi
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