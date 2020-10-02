02 Ekim 2020 Cuma 17:44:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 17:44:00
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, pazartesi Türkiye'yi ziyaret edecek.
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