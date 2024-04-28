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28 Nisan 2024 Pazar 14:15:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 14:15:00

Yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimci, polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

Kaynak: AA

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İsrail polisinin korumasındaki 500'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen yüzlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin, kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu ve dini ritüeller gerçekleştirdiği belirtildi.

Baskının İsrail polisi korumasında gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi kapılarında uyguladığı kısıtlamaları yoğunlaştırdığı kaydedildi.

Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, 1167 fanatik Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

Etiketler : israil mescidi aksa baskın yahudi yerleşimci
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