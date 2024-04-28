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28 Nisan 2024 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 14:00:00

Bakan Işıkhan: Daha fazla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz

Kaynak: TRT Haber

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününün önemine değindi. Tüm paydaşların daha fazla dayanışma içinde olması için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Hafta boyunca düzenlenecek programlarla emek dünyasının bu özel gününün icra edileceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan TRT Haber yayınına konuk oldu. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü hazırlıklarına dair açıklamalarda bulundu.

Açık ve sağduyulu iletişim kanallarını güçlendirdiklerini belirten Işıkhan, sosyal diyaloğu teşvik edip yeni mekanizmalar oluşturduklarını hatırlattı.

"1 Mayıs gibi önemli bir günde, tüm paydaşlarımızla daha fazla dayanışma içinde olmaya ve işçi haklarının korunması için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hafta boyunca düzenleyeceğimiz programlarla; büyük ve güçlü Türkiye'nin çalışan, üreten, alın teri döken işçisiyle, emekçisiyle yediden yetmişe tüm vatandaşlarımızla birlikte emek dünyamızın bu özel gününü icra edeceğimiz bir gün olacak inşallah."

ÇALIŞMA MECLİSİ YARIN TOPLANACAK

Bakan Işıkhan, 29-30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle toplanacak Çalışma Meclisi'nin hedefine değindi.

"Çalışma hayatının yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üreten ortak bir vizyonun ortaya çıkmasını hedeflemekteyiz. Çözüm odaklı platformlar; kalıcı refahın temini için çalışma hayatının hem yapısal hem de fonksiyonel sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır."

"İŞ GÜCÜNE KATILMA TARİHİN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI"

Bakan Işıkhan'ın gündeminde son iş gücü istatistikleri de vardı.

"Kadınların istihdamını desteklemek adına Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğüyle 9 Şubat'ta başlattığımız iş pozitif uygulaması kapsamında işe yerleştirilen kadın sayısı, 100.000'e ulaşmıştır. İş gücüne katılma oranı 0,8 puan, istihdam oranı 1,4 puan artmıştır. İş gücüne katılma oranımız tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumda. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı gibi güçlü yol haritalarımız ile daha da iyi seviyelere geleceğimize inanıyoruz."

Işıkhan, yıl başından itibaren 336 bin vatandaşın işe yerleştirilmesini sağladıklarını söyledi. İş pozitif uygulamasıyla işe yerleştirilen kadın sayısının 100 bine ulaştığını belirtti.

Etiketler : vedat çalışhan 1 mayıs emek ve dayanışma günü çalışma meclisi iş gücü
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