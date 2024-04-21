7 Kez Yıldırım Çarpmasına Rağmen Ölmedi

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

İlk kaza 1942'de yaşanıyor. Roy Sullivan'ın bekçilik yaptığı kulübeye yıldırım düşüyor. Kısa bir süre sonra kulübeden sağ salim çıkarken bu sefer Sullivan'ın tam üzerine denk gelen bir patlama daha oluyor. Ağır yaralansa da iyileşiyor.

1969'da arabasıyla seyahat ettiği sırada yıldırımdan ne yazık ki yine kaçamıyor.

Bu kazadan 1 yıl sonra evinin bahçesinde tekrar yıldırıma yakalanıyor ve sol omzu yanıyor.

Kısa bir süre sonra parktayken bir daha yıldırım düşüyor ve bu sefer de saçları yanıyor.

1973 yılında kamyonetiyle giderken yine aynı olay yaşanıyor.

1977'de 6. defa yıldırımın hedefi oluyor.

Artık yağmurlu havada dışarı çıkmayan Sullivan, güneşli bir günde balık tutmaya gittiği sırada, hava birden kararıyor ve bir kez daha yıldırım çarpıyor.

Roy Sullivan, bu olaydan sonra Guinnes Rekorlar Kitabı'na 'üzerine en çok yıldırım düşen insan' olarak girmeyi başarıyor.

Şanslı mı yoksa şanssız mı orası hala tartışılıyor.

7 kere ölümün kıyısından dönen Roy, sevdiği kadın tarafından reddedilince 71 yaşında kendi yaşamına son veriyor.