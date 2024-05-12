Türkiye'nin ilk "Anne Müzesi" açıldı

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Türkiye'nin ilk "Anne Müzesi" Ankara'da açıldı.

Yazar Şermin Yaşar'ın kurucu olduğu müzede birçok sanatçıya ait anne ve çocuk temalı heykeller, tablolar ve koleksiyonlar yer alıyor.

Anneliğin ve Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı müzede adeta zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz.

"Anadolu annelerinin sırtını sıvazlamak istedim" diyen Şermin Yaşar, kendi annesinde olanın, kendi evinde var olanın, kendi çocuğuna ya da kendi çocuklunda alınmış ve verilmiş olanın ne kadar kıymetli olduğuna dikkat çekiyor.

Anne evi sıcaklığının hissedildiği müzeyi gezerken her detayında farklı duygular yaşamanız, kendinizden veya çocukluğunuzdan bir şeyler bulmanızda mümkün.

Geçici sergi alanında bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün bebekliğine ait başlık, zıbın ve Zübeyde Hanım'ın seccadesi, müzenin en dikkat çeken parçaları arasında yer alıyor.

Anne Müzesi'ni, pazartesi günleri hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.