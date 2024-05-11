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Doğal güzelliğiyle büyüleyen "Bolu Gölcük Tabiat Parkı"

Kaynak: Özge Çelikbaşlı

Bugün, İstanbul'a sadece birkaç saat uzaklıkta bulunan ve tabloları aratmayan doğal güzellikleriyle dikkat çeken harika bi' lokasyon önerisiyle geldik.

İstanbul'un karmaşasından uzaklaşmak, biraz temiz hava alıp, sakinleşmek isteyenler için Bolu Gölcük bizce en doğru yer.

İstanbul'a yaklaşık 290 km uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı, adını içerisinde bulunan Gölcük Gölü'nden alıyor.

Tabiat parkı içerisinde çam ve kayın başta olmak üzere birçok ağaç türü bulunuyor.

Temiz havayı içinizde hissedeceğiniz ağaçlar arasında doğa yürüyüşü ve piknik yapabilir veya seyir teraslarında durup manzaraya kapılıp huzur dolabilirsiniz.

İsterseniz bisiklete binebilir ya da elektrikli araçlarla gölün etrafında tur atabilirsiniz.

Bizce Gölcük'e geldiyseniz gölün etrafını yürüyerek keşfetmeli ve vaktiniz varsa gün batımını seyretmelisiniz.

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