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12 Mayıs 2024 Pazar 18:36:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 18:36:00

MİT Başkanı Kalın Hamas lideri Heniyye ile görüştü

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MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile bugün Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede müzakerelerdeki son durum ve ateşkes girişimleri ele alındı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet ile Doha'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Hamas'ın İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde Türkiye'nin girişimlerinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, müzakerelerdeki son durum, ateşkes için sürdürülen girişimler, ateşkesin sağlanması için topun İsrail sahasında olduğu hususları ele alındı.

Görüşmede daha fazla insani yardımın ulaştırılmasına izin verilmesine de vurgu yapıldı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : MİT Başkanı İbrahim Kalın Doha görüşme ateşkes müzakereleri
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