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Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti
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28 Nisan 2024 Pazar 13:50:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 13:50:00

Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Riyad'a gitti.

Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.

Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.

Etiketler : mehmet şimşek suudi arabistan riyad islam kalkınma bankası toplantı
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