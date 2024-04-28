Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslam Kalkınma Bankasının kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek toplantılara katılacak.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün Riyad'a gitti.
Bakan Şimşek, kuruluşunun 50'nci yılını kutlayan İslam Kalkınma Bankasının toplantılarında Türkiye'yi temsil edecek.
Toplantılara, bankaya üye 57 ülkenin bakanları, direktörleri ve üst düzey temsilcilerinin katılımı bekleniyor.
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