VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Şimşek, İslam Kalkınma Bankası toplantıları için Suudi Arabistan'a gitti
"Daha fazla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz"
Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor
İstanbul'da zincirleme kazası: Yaralılar var
ABD'de üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterileri, müdahalelere rağmen sürüyor
TMO'nun yeni hasat sezonuna hazır olduğunu bildirdi
28 Nisan 2024 Pazar 12:00:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 12:00:00

Tereyağında taklit ve tağşişe karşı yeni kriterler geliyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amacıyla "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliğ Taslağı"nı hazırlayarak görüşe sundu. Taslağa göre tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranı en az yüzde 82 olacak.

Düzenlemeyle tereyağı ve sade yağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gerekli özelliklerin belirlenmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, tuz ilave edilmeyen tereyağının süt yağı oranının ağırlıkça en az yüzde 82 olması kriteri getiriliyor.

Çeşni maddesi bulunmayan tereyağında aroma vericilerin kullanılamayacağı tebliğe eklendi. Düzenleme kapsamındaki ürünlerde, manda sütü aroması ile yoğurt aroması gibi süt ve süt ürünleri aroma vericileri de kullanılamayacak.

AMBALAJ VE ETİKETLERDE YENİ KURALLAR

Ürünlerdeki etiketleme, ambalajlama ve işaretleme maddeleri de tebliğ taslağıyla yeniden düzenleniyor.

Buna göre, ürünlerin etiketinde gıda adının temel görüş alanında yer alması gerekecek.

Ürünlerin içerdiği süt yağı miktarları, gıda adının yanında ve en az gıdanın adıyla aynı punto büyüklüğünde temel görüş alanında belirtilecek.

Çeşnili tereyağında kullanılan çeşni maddesi de gıdanın adıyla birlikte kullanılacak.

Ürünler taşınıp depolanırken ve son tüketiciye arz edilirken sıcaklığın en yüksek 6 santigrat olması gerekecek.

31 ARALIK'A KADAR GEÇİŞ SÜRECİ

Tebliğe aykırı davrananlar hakkında Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari yaptırım uygulanacak.

Gıda işletmecileri, 31 Aralık 2024'e kadar tebliğin hükümlerine uyum sağlama yükümlülüğünde olacak. Bu tarihten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen gıdalar ise raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Düzenlemeyle tüketicileri korumak, ürünlerdeki taklit ve tağşişi önlemek amaçlanıyor.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı tereyağı taklit tağşiş
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı

‘Cumhuriyet Şarkısı' heyecanı
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Fikriye'yi keyifle oynadım

Fikriye'yi keyifle oynadım
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Yalnızlığa alıştım

Yalnızlığa alıştım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX