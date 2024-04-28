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28 Nisan 2024 Pazar 13:45:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 13:45:00

Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Anadolu Görev Grubu'nun İyon Denizi'nde gerçekleştirilen eğitimlere ve "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TCG Anadolu, TCG Salihreis ve TCG Büyükada'dan oluşan Anadolu Görev Grubu, 26 Nisan'da İyon Denizi'nde eğitimler icra etti.

Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin de katıldığı Anadolu Görev Grubu, NATO çatısı altında 26-30 Nisan'da gerçekleştirilen "NEPTUNE STRIKE 24.1" faaliyetinde de yer alıyor.

Açıklamada, TCG Anadolu'ya ziyaret gerçekleştiren NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2) Komutanı Tuğamiral Yannick Bossu ve SNMG-2 karargahında görevli personele brifing verildiği belirtildi.

Paylaşımda, Anadolu Görev Grubu'nun faaliyetlerine ilişkin görüntülere de yer verildi.

Etiketler : milli savunma bakanlığı anadolu görev grubu iyon denizi tatbikat
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