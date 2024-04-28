İstanbul'da zincirleme kazası: Yaralılar var
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Büyükdere Caddesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle 7 araç zincirleme kaza yaptı.
İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi kurtardı.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.
- "Daha fazla dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz"
- Anadolu Görev Grubu, "NEPTUNE STRIKE" tatbikatına katılıyor
- İstanbul'da zincirleme kazası: Yaralılar var
- Türkiye'deki atık su arıtma tesisi sayısı 1213'e ulaştı
- Deprem, 3 gün enkaz altında kalan Büşra Kayadibi'ni yıldıramadı! Azmetti, halterde Türkiye 3.'sü oldu, sıra şampiyonlukta
- Türkiye ve Yunanistan arasındaki yeni köprünün inşasına bu yıl başlanacak