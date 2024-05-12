Başkan Erdoğan: Filistin'i tanıyın, davaya sahip çıkın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İslam Bilginleri İstişare Zirvesi'nin açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Böyle bir zamanda İslam coğrafyasının bir araya gelmesi Filistinli kardeşlerimize ve tüm mazlumlara cesaret aşılayacaktır. Sizden sadece insanlık ve kardeşlik görevinizi yerinize getirmiyorsunuz.

Filistinli mazlumların yalnız olmadığını tüm insanlığa haykırıyorsunuz. Alacağınız kararların tüm dünya tarafından dikkatle takip edileceğine inanıyorum. Gazze ve Filistin için tüm alimlerimize buradan teşekkürlerimizi sunuyorum. Dünya İslam Bilginleri İstişare toplantısının başarılı geçmesini tüm Müslümanlar ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Gazze'de insanlık tarihinin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. Haydutlukla toprak büyüten İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor. pic.twitter.com/vxtyFS5EqD — 24 TV (@yirmidorttv) May 12, 2024

"GAZZE İMHA KAMPINA DÖNÜŞTÜ"

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana insanlık tarihin en vahşi katliamlarından biri yaşanıyor. İsrail masum kanı dökmeye devam ediyor. 15 bin çocuk acımasızca katledildi. 35 bin Filistinli kardeşlerimiz şehit edildi. 2 milyon insan evinden yurdundan göçe zorlandı.

7 Ekim öncesinde zaten bir açık hava hapishanesi olan Gazze son 219 gündür örneğini sadece Hitler Almanya'sında gördüğümüz imha kampına dönüştü.

BM personeli ve insani yardım görevlileri kurşunların hedefi oldu. Kimse kusura bakmasın ama şunu çok net ifade etmek durumdayım. İnsanı insanlığından utandıracak ne kadar işkence, ahlaksızlık varsa geride bıraktığımız 219 gün içerisinde Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında işlenmiştir.

Avrupa Birliği'nin ateşkes çağrısı yapamayacak kadar İsrail'e karşı teslimiyet içerisinde olduğunu gördük. Sırf İsrail'i eleştirdiği için işinden atılan rektörleri, tehdit edilen sanatçıları, konuşma hakkı verilmeyen öğrencileri gördük. Güya kendilerini özgürlükler ülkesi olarak pazarlayanların İsrail çıkarları söz konusu olunca birden faşizme dümen kırdıklarını gördük.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Kaybettikleri evlatların acısıyla yürekleri yangın yerine dönmüş Filistinli, Suriyeli, Türkistanlı annelere selamlarımızı gönderiyorum. pic.twitter.com/9FXyqdN8TP — 24 TV (@yirmidorttv) May 12, 2024

"1948 YILINDAN BERİ İSRAİL'İN SALDIRILARINA ŞAHİT OLUYORUZ"

Karşımızdaki bu vahim tablo karşısında Filistin halkıyla tam bir dayanışma içerisindeyiz. Yaklaşık 54 bin tona ulaşan yardım miktarıyla Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülkeyiz. Gazze'ye her hafta 127 ton içme suyu gönderiyoruz. Aralarında kanser hastalarının da olduğu 400'ün üzerindeki hasta ve yaralıyı ülkemiz hastanelerinde tedavi ettiriyoruz. İyilik gemilerimizi bölgeye sevk ediyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): İsrail'in su kaynaklarını tahrip ettiği Gazze'ye her hafta 127 ton temiz içme suyu gönderiyoruz. pic.twitter.com/nHT51gxgmq — 24 TV (@yirmidorttv) May 12, 2024

Henüz Filistin devletini tanımayan bütün ülkeleri biran önce Filistin devletini tanımaya davet ediyoruz.

Hamas kalıcı ateşkese giden yolda gerçekten çok kritik bir adım attı. Netahyahu yönetiminin cevabı ise Refah'taki masumlara saldırmak oldu.

Filistin'e her türlü desteği veriyoruz. Hem Filistin hükümeti ve hem de Filistin'in Kuva-i Milliye'si olarak gördüğümüz Hamas ile çok yakın temas halindeyiz. İsrail ile ticareti tamamen durdurduk. Uluslararası adalet divanında İsrail'e karşı açılan soykırım davasında müdahil olma davasında katillerin hesap vermesini hedefliyoruz. Türkiye'nin gerek ticaret gerek hukuk alanında attığı adımların örnek olmasını bekliyoruz. İslam ülkelerini davaya aktif olarak sahip çıkmaya davet ediyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): Uluslararası sistemin ve kuruluşların gerçek yüzü apaçık ortaya çıkmıştır. Bize her fırsatta insan hak ve hürriyetlerinden bahseden ülkelerin 35 bin Gazzeliyi katledenlere aleni destek verdiğini gördük. pic.twitter.com/EtGNtbhaBu — 24 TV (@yirmidorttv) May 12, 2024

İsrail Filistin topraklarına ilk kez saldırmıyor. İsrail, Filistin halkına yönelik ilk kez soykırım uygulamıyor. 1948 yılından beri İsrail'in saldırılarına şahit oluyoruz.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan (@RTErdogan): İlk etapta 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirdik. Ardından İsrail'i ateşkese ve geçişine izin verdiği insani yardım rakamına artırmaya zorlamak amacıyla İsrail'le ticareti tamamen durdurduk. pic.twitter.com/l8G2LDQM11 — 24 TV (@yirmidorttv) May 12, 2024

Artık bir gerçeği kabullenmemiz gerekiyor. Siyonistler ve işbirlikçileri katliamcıları ideolojileri neyi emrediyorsa bugüne kadar onu yaptılar. Siyonist lobinin esiri olan Batılı ülkeler de savundukları değerleri çiğneme pahasına kendine verilen talimatları yerine getiriyorlar. Gazze'deki soykırımı görmezden gelecek Hamas'ı bahane ederek İsrail'e destek olmayı sürdürecekler. İsrail, eli kanı terör örgütü gibi hareket ediyor.