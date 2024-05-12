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12 Mayıs 2024 Pazar 15:30:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2024 Pazar 15:30:00

Bakan Göktaş: Tüm kadınların ve tüm annelerin anneler gününü canıgönülden kutluyorum

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü'nü, sosyal medya hesabından paylaştığı, iki oğlunun da yer aldığı fotoğrafla kutladı.

Göktaş, Anneler Günü dolayısıyla hem video mesaj hem de oğullarıyla çekildiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.

Oğulları Hamza ve Yusuf'un da bulunduğu fotoğrafı paylaşan Bakan Göktaş, anneliği hiç bitmeyen bir yolculuk, ömür boyu süren benzersiz bir tecrübe olarak nitelendirdi.

Kendi annesinin de hem çocukken hem de bugün her an yanında olduğunu, sevgi ve şefkatiyle sarıp sarmaladığını belirten Göktaş, "Geleceğe bırakacağımız en büyük mirasın özgüvenli, bilgili, sağlıklı ve iyi yetişmiş nesiller olacağına yürekten inanıyorum. Çocuklarımız düşecekler, kalkacaklar, hata yapacaklar, öğrenecekler ve biz hep yanlarında olacağız. Bana göre ebeveyn olarak en büyük vazifemiz hiç bitmeyen bir heyecanla onlara doğruyu gösterebilmek." ifadelerini kullandı.

Barış içinde, huzurlu ve mutlu bir dünyayı tesis etmenin yolunun, geleceğin umudu çocukları sevgiyle büyütmekten geçtiğini aktaran Göktaş, şunları kaydetti:

"Önce kendi evimizdeki, ailemizdeki huzuru sağlayarak bunu başarabiliriz. Birlikte uyandığımız her yeni günde ben de çocuklarımla beraber yeni şeyler öğrendim, hayatı yeniden keşfettim, her bir insanın farklı bir dünya olduğunu fark ettim ve kendime yeni hedefler belirledim. Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak en büyük görevlerimden biri sorumluluğumuz altında bulunan on binlerce evladımızın hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri mutlu yarınlara ulaşmalarını sağlamak."

"ÖMÜRLÜK HÜRMETLE SELAMLIYORUM"

Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan video mesajda ise anneleri evin direği, hayatın ahengi, sıcak ve güven dolu bir kucak olarak nitelendirdi.

"Bir kadını anne yapan yüreğidir." ifadesini kullanan Göktaş, şöyle devam etti:

"Kadınlar, kalbinden taşan muhabbetle 'anne' demeye hasret çocukları bağrına basar, koruyucu anne olur, yeryüzüne merhamet dağıtır. Her anne oluş bir yeniden doğuştur. Her yeni doğuşla aydınlanır dünyamız. Bize sabrın güzelliğini öğreten şehit annelerinin, fedakarlığın sınırsızlığını gösteren engelli annelerinin, başta Filistinli olmak üzere savaş mağduru tüm kadınların ve tüm annelerin anneler gününü canıgönülden kutluyorum. Yeryüzünün ışığı annelerimizi sadece bugünlük değil, ömürlük bir hürmetle selamlıyorum."

Etiketler : mahinur özdemir göktaş anneler günü kadın anne
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