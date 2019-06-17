Milli Savunma Bakanlığı: Türkiye ve Yunanistan heyetleri, 17-21 Haziran Ankara’da bir araya gelecek

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran’da Ankara’da yapılacağını açıkladı.

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir."

(İHA)