Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile görüştü. Görüşmede Libya'daki son durum ele alındı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Akar, konuk Bakan Başağa'yı askeri törenle karşıladı. Daha sonra baş başa yapılan görüşmede, Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.