29 Nisan 2024 Pazartesi 18:12:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 18:12:00
Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Askar'ı kabul etti
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Askar ile bir araya geldi.
Kabulde, Orgeneral Gürak da hazır bulundu.
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