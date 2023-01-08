VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli Muharip Uçak gümbür gümbür geliyor!
Rusya: Kramatorsk'ta 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü
Milli Eğitim Bakanlığı, 2023'te hedef büyüttü
Bakan Kirişci: Bu yıl 128,6 milyon ton bitkisel üretimle tüm zamanların rekorunu kıracağız
Çin, yurt dışından gelen yolcuların Kovid-19 test numunelerinde DNA incelemesi yapacak
Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan: Gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz
Bursa'da çöp evde çocuk bulunan çocuğun teyzesinin 30,5 yıl hapsi istendi
Almanya'ya ihracatta tarihi zirveye ulaşıldı
"Bugün vatan aşkıyla dolu kalbimizle şehitlerimizin emanetini devraldığımız günü hürmetle yad ediyor...
Türkiye'nin "robot askeri" füze attı
Karaman YHT hattında 1 yılda yaklaşık 1,2 milyon yolcu seyahat etti
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Hac kontenjanları belli oldu
İYİ Partili vekilden FETÖ itirafı! Akşener mesajını 'yumuşatmış'
"Sarıkamış, milletimizin vatanından ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin nişanesidir"
MSB'den Sarıkamış şehitleri için anma videosu
Karadeniz gazında sona doğru
Meclis, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin kanun teklifi için mesai yapacak
AnadoluJet'ten iç hat uçuşlarında indirimli bilet kampanyası
2022'de en çok satılan otomotiv markaları belli oldu
'Tarım Cebimde' mobil uygulaması Kayserili çiftçilerin işini kolaylaştırdı
Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak
FETÖ üyesi ihraç yüzbaşı İstanbul'da yakalandı
08 Ocak 2023 Pazar 18:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 18:30:00

Kuraklığın acı fotoğrafı

Kaynak: NESLİHAN KESKİN

ABONE OL

Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. Nehir kenarındaki 'Bu alanda suya girmek yasaktır' tabelasının olduğu noktada bile su yok oldu. Uzmanlar, 10 Ocak'ta yağmur müjdesi verdi.

BU ZAMANLAR KARLA MÜCADELE EDİLİRDİ

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu sene beklenen yağmur ve kar yağışı olmadı. Geçen sene karla mücadele verilen bölgede, bu sene kara hasret kalındı. Keban Baraj Gölü Havzası'yla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Metrelerce suyun çekildiği nehir, adeta ufak bir dereye döndü. Nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale geldi. Bu fotoğraf karesi kuraklığın en net fotoğrafı olarak değerlendirildi.

KURAKLIK TEHLİKESİ DEĞİL KURAKLIK VAR

Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu müjdeyi verdi. "Türkiye ve Avrupa Omega blokajı isimli hava olayının etkisinde kaldı. Omega blokajı at nalına benzeyen ortası şiş iki ayağı olan hava olayıdır. Omega blokajı zayıflayıp 10 Ocak ve sonrası yerini yağışlı bir havaya bırakacak" dedi. Kadıoğlu, "Su bütçesinde açık veren şehirlerin başta İstanbul olarak suyu tasarruflu kullanması gerekiyor. Kuraklık tehlikesi değil, direk kuraklığın kendisi var. Eldeki mevcut suyun doğru kullanılması gerekiyor" dedi

NESLİHAN KESKİN

Etiketler : keban baraj havzası murat nehri kuraklık miktat kadıoğlu omega blokajı
3 Günlük Dünya'ya geri sayım

3 Günlük Dünya'ya geri sayım
Aşka devam

Aşka devam
Başarı saygıyı getirdi

Başarı saygıyı getirdi
Hollywood filminde ben de varım!

Hollywood filminde ben de varım!
Drone'lu kahve servisi

Drone'lu kahve servisi
Sahnelere Bakü'de dönecek

Sahnelere Bakü'de dönecek
Erkek de mutfağa girmeli

Erkek de mutfağa girmeli
Aşk güne mutlu başlatıyor

Aşk güne mutlu başlatıyor
40 yaşa 40 altın

40 yaşa 40 altın

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX