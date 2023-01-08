Kuraklığın acı fotoğrafı
Kaynak: NESLİHAN KESKİN
Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla beraber adeta ufak bir dereye döndü. Nehir kenarındaki 'Bu alanda suya girmek yasaktır' tabelasının olduğu noktada bile su yok oldu. Uzmanlar, 10 Ocak'ta yağmur müjdesi verdi.
BU ZAMANLAR KARLA MÜCADELE EDİLİRDİ
Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da bu sene beklenen yağmur ve kar yağışı olmadı. Geçen sene karla mücadele verilen bölgede, bu sene kara hasret kalındı. Keban Baraj Gölü Havzası'yla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü. Metrelerce suyun çekildiği nehir, adeta ufak bir dereye döndü. Nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale geldi. Bu fotoğraf karesi kuraklığın en net fotoğrafı olarak değerlendirildi.
KURAKLIK TEHLİKESİ DEĞİL KURAKLIK VAR
Meteoroloji ve Afet Yönetimi Profesörü Miktat Kadıoğlu müjdeyi verdi. "Türkiye ve Avrupa Omega blokajı isimli hava olayının etkisinde kaldı. Omega blokajı at nalına benzeyen ortası şiş iki ayağı olan hava olayıdır. Omega blokajı zayıflayıp 10 Ocak ve sonrası yerini yağışlı bir havaya bırakacak" dedi. Kadıoğlu, "Su bütçesinde açık veren şehirlerin başta İstanbul olarak suyu tasarruflu kullanması gerekiyor. Kuraklık tehlikesi değil, direk kuraklığın kendisi var. Eldeki mevcut suyun doğru kullanılması gerekiyor" dedi
NESLİHAN KESKİN
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