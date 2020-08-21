KKTC Başbakanı Ersin Tatar duyurdu! Kapalı Maraş açılışa hazırlanıyor

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: "Envanter çalışması hemen hemen bitti açılma sürecine girdik. Artık Maraş'ın açılma noktasına girme sürecindeyiz" dedi.

TRT Haber'e konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Tatar'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

Kapalı Maraş mutlaka açılacak. Ezber bozulmuştur, yeni sayfa açılmıştır.

1974'ten beri burada barış vardır. Doğru zemin ve şartlarda bir anlaşmaya ulaşabiliriz.

Bizim güvenliğimizi TSK ve Türkiye Cumhuriyeti koruyor. Cumhurbaşkanı Akıncı farklı konuşabilir.

Doğu Akdeniz'de yaşananlar ve önümüzdeki süreçte bir müzakere görülmemektedir.

Maraş'ın büyük bir bölümü açıktır. Kapalı Maraş'ta dünyanın en güzel sahil şeridi vardır. Maraş'ın açılması artık gündemdedir. Bizim öngörümüz taşınmaz mal konusunu görüşmemiz lazımdır.

Burası KKTC tarafından korunmaktadır ve toprağıdır. Maraş'ın da turizme açılmasıyla KKTC daha da güçlenecektir. Envanter çalışması hemen hemen bitti açılma sürecine girdik. Artık Maraş'ın açılma noktasına girme sürecindeyiz.

Maraş, KKTC toprakları içerisindedir. Kimse elimizden alamaz. Başarılı bir şekilde yolumuza devam etmekteyiz.