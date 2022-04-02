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02 Nisan 2022 Cumartesi 11:56:00 - Güncelleme:02 Nisan 2022 Cumartesi 11:56:00

Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : Siha tb2 pkk terörist
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