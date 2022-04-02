Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine 4 terör örgütü PKK/YPG mensubu, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarına kararlılıkla devam edeceği belirtildi.
Paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 terör örgütü PKK/YPG mensubunun, SİHA ile etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 2, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek. pic.twitter.com/Qwz9ER09Ax