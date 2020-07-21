21 Temmuz 2020 Salı 07:10:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2020 Salı 07:10:00
İzmir'de Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı
Kaynak: AA
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İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 44 sığınmacı kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içinde bir grup sığınmacı olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Türk kara sularına geri itilen 44 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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