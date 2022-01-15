VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hayvan barınağına ziyaret
"Boşanma belli olsun netleşir"
Tonga'da yanardağdaki patlamanın ardından tsunami uyarısı yapıldı
Türkiye genelinde tehlike arz eden 23 bin 406 köpek kayıt altına alındı
3 bin kişiyi coşturdu
2 yılda 1 milyonu aşkın kişi ziyaret
FETÖ iddianamesindeki tespitler darbe hevesini gözler önüne serdi
Özel okullar tavanı yemekle aştı
Renkleri inanılmaz... Avustralya'da görüntülendi
Gümrük muhafaza ekipleri 10 günde 400 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
"Doğal gaz yardımı 'ısıl harita'ya göre belirlenecek"
Cezalandırma operasyonları sürüyor: 44 terörist etkisiz hale getirildi
Merkür Retrosu burcunuzu nasıl etkileyecek? Uzman Astrolog Barış Özkırış'tan haftalık burç yorumları
Set kazası soruşturması için telefonunu teslim etti
Halk Bankası davasında yargılama süreci askıya alındı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı
Anne olmayı zorlaştıran sendrom: Asherman
Korona değil zatürre olabilirsiniz
Sütün fazla içilmesi ciltte akne nedeni
Atama kararları Resmi Gazete'de
Millet Partisi Genel Başkanı vefat etti
Mezarlıkta PKK renkleriyle peyzaj! İBB skandala sessiz kaldı
Bakan Koca köye aşı götüren sağlıkçıların videosunu paylaştı
Sağlık Bakanlığı'ndan güncel karantina ve izolasyon uygulamaları rehberi
15 Ocak 2022 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:15 Ocak 2022 Cumartesi 08:45:00

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan şüphelilerden 60'ı tutuklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

İzmir merkezli 40 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 162 şüpheliden 60'ı tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik başlatılan operasyon kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca yakalanan 162 şüpheliden 160'ının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 5'i hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu, 2'si mükerrer soruşturma, 5'i delil durumu, 31'i "faydalı itirafçı" olmaları nedeniyle kolluk birimlerince salıverildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 60'ı tutuklanırken, 57'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ve jandarmanın 23 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

OPERASYON

İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik 11 Ocak'ta başlatılan soruşturmada 69'u muvazzaf 101 asker, 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 185 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Zanlılar hakkında "Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı", "örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi", "askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama kullanma" gibi deliller bulunduğu öğrenilmişti.

Şüphelilerden 162'si, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmıştı.

Etiketler : izmir fetö tsk tutuklama
Kovid korkusu

Kovid korkusu
Çekimler başladı

Çekimler başladı
Ahmet Kaya anısına şarkı

Ahmet Kaya anısına şarkı
Film heyecanı

Film heyecanı
'Bu sen değilsin'

'Bu sen değilsin'
Trump'ta sahneye çıkıyor

Trump'ta sahneye çıkıyor
Kazak piştisi

Kazak piştisi
Karan'ın fanları artıyor

Karan'ın fanları artıyor
Çelebi'nin eşi büyüledi

Çelebi'nin eşi büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER