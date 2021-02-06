Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.