Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

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06 Şubat 2021 Cumartesi 19:21:00 - Güncelleme:06 Şubat 2021 Cumartesi 19:34:00

İzmir Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem 7.08 km derinlikte gerçekleşti.

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Etiketler : İzmir Karaburun deprem AFAD
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