Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir Karaburun'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre deprem 7.08 km derinlikte gerçekleşti.
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 19.09'da ve 7,08 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 6, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 39.87 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 06.02.2021, 19:09:15 TSİ
Enlem : 38.9455 N
Boylam : 26.0831 E
Derinlik : 7.08 km
Detay : https://t.co/bzUjwYHx4P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi