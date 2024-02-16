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16 Şubat 2024 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 09:45:00

İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: İHA

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İzmir'in Çeşme, Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarılırken, 102 göçmen de yakalandı.

Çeşme açıklarında iki lastik bot ve can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı botlar sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki lastik bot ve can salındaki 17'si çocuk 78 düzensiz göçmeni kurtardı. Dikili açıklarında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekiplerce, durdurulan lastik bottaki 32'si çocuk 51 düzensiz göçmen yakalandı. Karaburun açıklarında da ekipler tarafından durdurulan lastik bottaki 21'i çocuk 51 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Etiketler : izmir çeşme düzensiz göçmen
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