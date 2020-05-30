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30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:57:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 18:57:00

İstanbul'da iki hastane daha hizmete girecek

Kaynak: AA

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İstanbul'da inşa edilen Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restorasyonu tamamlanan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin açılış töreni saat 14.00'te, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin ise saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde önemli rol üstlenecek hastaneler, aynı zamanda sağlık turizmi kapsamında yabancı hastalara da hizmet verecek.

Toplam 125 bin metrekare alana kurulan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin 75 bin metrekare kapalı alanı ve 432'si yoğun bakım olmak üzere gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülebilecek 1008 yatağı bulunuyor. 16 ameliyathane ile hizmet verecek hastanede ileri teknoloji tıbbi donanım yer alıyor.

II. Abdülhamid döneminde yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla restore edilen Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ise 23 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip, 59'u yoğun bakım olmak üzere 101 yatak ile hizmet verecek.

Cuma günü açılan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesinin yanı sıra Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin hizmete açılması, Kovid-19 salgınında diğer hastanelerin normalleşme sürecini de hızlandıracak.

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