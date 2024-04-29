Nijerya'da kızamık salgını: 19 çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Adamawa eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 19 çocuğun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Adamawa Eyaleti Sağlık Komiseri Felix Tangwami, yaptığı açıklamada, Mubi bölgesinde 200'den fazla çocukta kızamık tespit edildiğini belirtti.
Tangwami, salgın nedeniyle 19 çocuğun hayatını kaybettiğini aktardı.
Bölgeye sağlık personelleri ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Tangwami, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceği konusunda güvence verdi.
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