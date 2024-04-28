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28 Nisan 2024 Pazar 20:18:00 - Güncelleme:28 Nisan 2024 Pazar 20:18:00

Bakan Fidan Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Fidan Filistin Başbakanı Gazzedeki son durum
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