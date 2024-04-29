Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi: 9 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-34” operasyonunda elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı sosyal medyadan, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerine "Mahzen-34" operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.
Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, iş yerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6136 sayılı kanuna muhalefet, tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalanırken, 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.
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