Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Kaynak: TRT Haber
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü.
Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 29, 2024
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2024-04-29
Saat:07:24:38 TSİ
Enlem:35.47472 N
Boylam:25.88889 E
Derinlik:9.65 km
Detay:https://t.co/d5jNIo4KtV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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