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29 Nisan 2024 Pazartesi 07:58:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 07:58:00

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: TRT Haber

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Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı saat 07.24'te, yerin 9,65 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntının merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine uzaklığı 195,27 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Etiketler : afad ege denizi deprem
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