Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Karar, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
16 Mayıs 2024 Tarihli ve 32548 Sayılı Resmî Gazete yayımlandı.— T.C. Resmî Gazete Haberleri (@tcresmi_gazete) May 15, 2024
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin ŞENTÜRK'ün Seçilmesi Hakkında Karar yayımlandı.https://t.co/MlY0u3GEh2 | #ResmiGazete pic.twitter.com/biiWPlbWwI
- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
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