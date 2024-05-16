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16 Mayıs 2024 Perşembe 00:08:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 00:08:00

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Muhsin Şentürk seçildi. Karar, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk'ün seçilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Anayasanın 154'üncü ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 30 ve 32. maddeleri gereğince, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasından Şentürk'ü seçtiği kaydedildi.

Etiketler : Erdoğan Yargıtay Şentürkü
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