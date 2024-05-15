Yeniden Refah Partili belediyede skandal mobbing! AK Partili vekil afişe etti

TBMM'de AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, 31 Mart seçimleri sonrası Yeniden Refah'a geçen belediyede mobbing ve işten çıkarmalarla ilgili çok sayıda şikayet gelmeye başladığını ifade etti.

BİR PARKTA BULUNAN TUVALETİN ÖNÜNE MASA KOYUP ENGELLİ PERSONELE YENİ GÖREV YERİ İLAN ETTİLER

"Konya'da bir belediyemizde çalışan yüzde 54 engelli bir personelin görevi Fen İşleri Başkanlığında olmasına rağmen bir parkta bulunan tuvaletin önüne konulan masaya oturtulması ve yeni görev yeri olarak bildirilmesi hangi vicdanın eseri, hangi belediyecilik anlayışının tezahürüdür? İlgili personelin engelli olması nedeniyle şimdilik kişi ve belediye ismi vermiyorum. Dileyen vekillerimize bilgisi verilecektir.

'YÖNETİMİNE GELDİĞİNİZ BELEDİYELERDE İŞİNİZ ENGELLİ PERSONELLE UĞRAŞMAK MIDIR?'

Milletvekili arkadaşlarımdan belediyelerinde yapılan bu tarz uygulamaları takip etmeleri ve böyle vicdansız durumlara müsaade etmemelerini temenni ediyorum. İnsanların işi, emeği ve kişilik haklarıyla uğraşmaya devam ederlerse bizler de bunları söylemekten haklarını savunmaktan geri durmayacağız. Yönetimine geldiğiniz belediyelerde işiniz engelli personelle uğraşmak mıdır? Ayıptır, günahtır!" ifadelerini kullan