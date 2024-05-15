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Sağlıkta şiddete geçit yok: Doktora saldıran hasta tutuklandı
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15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:25:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:25:00

Sağlıkta şiddete geçit yok: Doktora saldıran hasta tutuklandı

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da doktora saldıran hastanın tutuklandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde meydana gelen olayda, bir saldırgan, sedye üzerindeyken kendisine bir an önce tıbbi destek vermek isteyen hekime şiddet uyguladı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şifa veren ele el kalkmaz, bu ise konunun 'insanlık' yönü" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da motosiklet kazasında yaralanan genç, kendisine koridorda sedyenin üstünde müdahale etmek isteyen doktora saldırdı.

Sedyenin üzerine çıkarak doktora tekme atan ve hastaneyi birbirine katan saldırgan gözaltına alındı.

Etiketler : DOKTOR SALDIRI HASTA ŞİDDET TUTUKLAMA BAKAN KOCA
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