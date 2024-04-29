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29 Nisan 2024 Pazartesi 09:03:00 - Güncelleme:29 Nisan 2024 Pazartesi 09:03:00

Başkan Erdoğan, Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmalarını Ankara'da sürdürüyor. Erdoğan, bugün AFAD başkanlığında düzenlenecek olan Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD ve Devlet Su İşleri'nce gerçekleştirilecek olan "Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni"ne katılacak.

Program saat 14.00'te AFAD binasında gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 111 iş makinesinin hizmete alım töreni de yapılacak.

Etiketler : sel ve taşkın risk azaltma protokol töreni recep tayyip erdoğan afad devlet su işleri
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