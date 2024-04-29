Başkan Erdoğan, Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak

Başkan Erdoğan, Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD ve Devlet Su İşleri'nce gerçekleştirilecek olan "Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni"ne katılacak.

Program saat 14.00'te AFAD binasında gerçekleştirilecek.

Program kapsamında 111 iş makinesinin hizmete alım töreni de yapılacak.