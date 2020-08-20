Güleda Cankel'in katiline müebbet hapis!

20 Ağustos 2020 Perşembe 13:35:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 13:36:00
Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı
Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
Isparta'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada sanık Zafer Pehlivan, müebbet hapis cezasına çaptırıldı.
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