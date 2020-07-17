İmamoğlu'nu 'şov'la şuçlamıştı: Kılıçdaroğlu susturmuş!

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17 Temmuz 2020 Cuma 11:31:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2020 Cuma 12:08:00

İmamoğlu'nu 'şov'la şuçlamıştı: Kılıçdaroğlu'ndan Kesici'ye ‘sus' uyarısı

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili sözleri çok konuşulan CHP'li İlhan Kesici'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından uyarıldığı ortaya çıktı.

İBB'nin satın aldığı Fatih portresinin kime ait olduğunun belli olmadığını savunarak, Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ‘şov' yapmakla suçlayan CHP'li İlhan Kesici'ye Genel Merkez'den uyarı geldi.

AKŞAM’a konuşan CHP’li bir yetkili, Kesici’nin, bizzat Kılıçdaroğlu tarafından uyarıldığını söyledi.

Yetkili, İBB’nin Fatih Sultan Mehmed tablosunu almadan 3 ay önce incelemeler yaptığını savunarak şunları söyledi: “Kesici, o tablonun Bellini tablosu olup olmadığını ne bilsin. Genel Başkan, bizzat kendisini çok sert bir dille uyardı. Orijinal Bellini tablosu olmasa o kadar para ödenir mi? Şak diye o kadar para verilir mi?”

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