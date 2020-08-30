Kalın'dan sert tepki: Modern barbarlar!

İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki: Modern barbarlar!
Kaynak: AA
İsveç'in Malmö kentinde Kur'an-ı Kerim yakılması olayı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." dedi.
İbrahim Kalın'ın konuyla ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;
Avrupa’nın ortasında Kur’an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor.
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